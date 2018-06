11 personer indlagt med alvorlig madforgiftning

Sønderborg Sygehus har indkaldt ekstra medarbejdere søndag, da flere personer angiveligt har fået alvorlig madforgifning.

11 personer er søndag blevet indlagt med symptomer på den alvorlige madforgiftnings-bakterie botulismus, der også kendes som pølseforgiftning, det skriver Ekstra Bladet.

Lægefaglig direktør i Sygehus Sønderjyllands, Bjarne Dahler-Eriksen fortæller til mediet, at flere af de 11 personer er så hårdt ramt, at de ligger til observation på intensivafdelingen. Sønderborg Sygehus har måttet indkalde ekstra personale til at håndtere det, som sygehuset over for personalet betegner som en 'krisesituation'.

Syv af personerne er indlagt på Sønderborg Sygehus, to er indlagt på Universitetshospitalet i Odense og en er kørt på sygehuset i Flensborg. Den sidste patient skulle have været på vej på ferie, da vedkommende fik det dårligt og blev indlagt på Rigshospitalet i København.

Det undersøges, hvad der kan være kilde til bakterien.