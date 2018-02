110.000 besøgte sidste år Universe på Als

Med 110.135 gæster har Universe i 2017 haft den bedst besøgte sæson siden 2009. Stigningen fra 2016 er på 17.000 besøgende.

Besøgstallet er gået frem med 18 procent fra 93.064 besøgende i 2016.

- Vi er glade for fremgangen. I 2018 er vores mål 115.000 besøgende. I år får vi jo ingen direkte stigning som den effekt, som Spejdernes Lejr ved Sønderborg gav os sidste sommer, siger Torben Kylling Petersen, adm. direktør i Universe, til TV SYD.

Han glæder sig også over, at den positive udvikling i besøgstallet smitter af på turismen i hele Sønderborg-området. Det viser Universes samfundsregnskab for 2017.

Samfundsregnskabet for 2017 viser, at de gæster, der besøger Sønderborg-området, primært eller delvist med det formål at besøge Universe, har skabt en omsætning i turisterhvervet på 32,1 millioner kroner. Dermed er Universes betydning for turismeomsætningen i Sønderborg-området steget med 2,5 millioner kroner fra 2016 til 2017.

Den turismeomsætning, som de mange turister og besøgende i Universe lægger i turisterhvervet i Sønderborg-området, kan også omregnes til beskæftigelse. Analysen viser, at dette svarer til 42 fuldtids-stillinger. Dertil kommer, at Universe selv beskæftiger, hvad der svarer til 61 fuldtids-jobs.

De gæsteanalyser, der ligger til grund for samfundsregnskabet, viser desuden, at 43 procent af parkens 110.135 gæster i 2017 netop besøgte Sønderborg-området med det primære formål at aflægge Universe et

Hvis det lykkes at få opført et stort ferieresort på Nordals, vil det også smitte af på Universe, som på lang sigt stiler mod 250.000 gæster.

- Vores besøgstal er afhængige af de lokale overnatningsmuligheder, så der er et stykke vej endnu, siger Torben Kylling Petersen, adm. direktør i Universe.

Universe Universe (tidligere Danfoss Universe) er en science park på Als i Sønderjylland, der blev åbnet i 2005. Parkens formål er at begejstre børn og voksne for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

Universe adskiller sig markant fra andre forlystelsesparker ved, at læring er det bærende element for alle forlystelserne. Baggrunden for at etablere parken var at skabe et rum, hvor alle kan få en oplevelse og læring om naturvidenskabelige fænomener.

Parken blev åbnet 5. maj 2005 af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

I 2013 skiftede parken navn fra Danfoss Universe til Universe og blev lavet om til en selvejende fond med et almennyttigt formål.

.