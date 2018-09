12 tons tarmaffald endte i forhaven: - Det lugter virkelig grimt

En slagteritransporter fyldt med 12 tons tarmaffald væltede i eftermiddag ind i en forhave i Brørup.

Carsten Ølgod sad i stuen, da han i eftermiddag hørte et ordentlig brag udenfor.

Jeg tænkte, at det var rigtig heldigt, at mine børn ikke var på vej hjem og blev fanget under den. Carsten Ølgod, Brørup.

- Jeg fik et chok og spænede ud for at se, hvad det var, fortæller Carsten Ølgod, der bor på Hvidkløvervej i Brørup.

Da han kom ud, så han en slagteritransporter ligge i grøften og hækken ind til hans hus. Det næste han blev mødt af var en lidt speciel lugt. Transporten var nemlig fyldt med tarmaffald fra slagteriet i Brørup, og det fossede ud i hans forhave.

- Det lugter virkelig grimt, fortæller han.

Frygter for sine børn

Carsten Ølgod løb til transporten og hjalp chaufføren ud. Han blev efterfølgende kørt på hospitalet - og så ramte en anden tanke Carsten Ølgod.

- Jeg tænkte, at det var rigtig heldigt, at mine børn ikke var på vej hjem og blev fanget under den, siger Carsten Ølgod, der er far til to børn.

Det er nemlig ikke første gang, at en transporter er væltet på strækningen, hvor Carsten Ølgod bor.

- For cirka halvandet år siden væltede en grisetransporter, og tit kan vi se dybe spor efter nogle, der har været i rabatten, men hvor det ikke er gået galt. Vejen er smal til de store køretøjer og rabatten er blød, så de har ikke nemt ved at køre her, selvom det er den direkte vej til slagteriet, fortæller Carsten Ølgod.

Kæmpet for cykelsti i 10 år

I 10 år har han sammen med naboerne kæmpet for at få en cykelsti på den halvanden kilometer lange strækning inde fra byen. Det er nemlig ikke kun Carsten Ølgod og hans naboer, der mener, at vejen er farlig. Den er på politiets liste over "farlige veje".

- Det er en evig frygt, når vores børn cykler på vejen. Jeg kan ikke forstå, at kommunen ikke får gjort noget ved det. Vi og naboerne har endda stillet en del af vores grunde gratis til rådighed for at få lavet en cykelsti, siger han.