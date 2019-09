123 fyrede medarbejdere får hjælp fra 1,3 millioner kroner

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard bruger 1,3 millioner kroner fra varslingspuljerne til at hjælpe de 123 afskedigede ansatte på Danish Crown i Horsens.

Slagtegrise står ikke længere i kø i lastbiltransportere. De færre grise giver mindre arbejde end forventet, og det har de ansatte mærket på slagteriet i Horsens.

Fyringsrunden af de 123 ansatte hos Danish Crown har især ramt ufaglærte medarbejdere, der er blevet specialiseret inden for slagteribranchen efter mange års erfaring. Over halvdelen af de tidligere ansatte har anden etnisk baggrund, hvor det danske sprog er begrænset.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har derfor besluttet at bruge 1,3 millioner kroner fra varslingspuljerne. Disse puljer skal give økonomisk støtte, når virksomheder varsler større afskedigelser. Støtten skal hjælpe med at sikre medarbejdere, der er blevet fyret, til at komme hurtigt ud i arbejde igen.

Bedre kvalifikationer

- Situationen i Horsens understreger, hvorfor denne regering vil prioritere opkvalificering. Det er de ufaglærte, som er mest sårbare ved fyringsrunder og konjunktursvingninger, så vi skal gøre en ekstra indsats for at give dem en hjælpende hånd, siger beskæftigelsesministeren.

Peter Hummelgaard dispenserer fra bestemmelserne om varslingspuljerne og bruger 1,3 millioner kroner på at give de tidligere ansatte hos Danish Crown bedre kvalifikationer til at finde et job. Dispensationen kan ske i tilfælde, hvor en anden ansættelse på arbejdsmarkedet er begrænset.

På Danish Crown er de 123 afskedigede medarbejdere ud af i alt 1462 ikke et betydeligt antal. Det er derfor også med i et af kriterierne, når beskæftigelsesministeren vælger at dispensere.

- Mange af de opsagte medarbejdere har brug for opkvalificering, så de kan komme godt og hurtigt videre i deres næste job. Denne dispensation åbner op for, at de afskedigede medarbejdere kan bevilges fx jobsøgningskursus og jobrettede AMU-kurser, som giver dem bedre muligheder for at finde arbejde i nærområdet, siger Peter Hummelgaard.