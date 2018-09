13-årige Maj er flyttet hjemmefra

Det kan være svært for unge i det danske mindretal, der bor langt ude på landet eller på små øer, at komme i skole. Maj Heinrich fra øen Sild er flyttet hjemmefra som 13-årig for at gå i niende klasse.

Værelse 54 på Ungdomskollegiet i Flensborg har fået ny beboer. 13-årige Maj Heinrich fra det danske mindretal i Sydslesvig har gået i dansk skole på øen Sild i Vadehavet hele livet, men det er en udfordring nu, hvor det gælder niende klasse.

- Der er ikke dansk skole efter ottende klasse på Sild, og jeg vil gerne gå i dansk skole, siger Maj Heinrich.

Keder sig aldrig

Hun er derfor blevet nødt til at flytte hjemmefra, selvom fødselsattesten kun siger 13 år. Nu bor hun på Ungdomskollegiet og går i niende klasse på Duborg-Skolen.

- Jeg var ret nervøs i starten, men efter en uge gik det okay. Jeg kender ikke følelsen af at kede mig mere. Nu går jeg bare over til mine venner, dyrker sport eller spiller musik, siger Maj Heinrich.

Vil kun gå i dansk skole

På den danske skole på Sild går der 73 elever, men efter 8. - som svarer til 7. klasse i Danmark - skal eleverne finde en anden skole. Det gælder også øen Føhr og andre steder i udkantsslesvig. Den tyske skole er ikke et alternativ for det danske mindretal.

- Det er muligt at gå i tysk skole i niende klasse og tysk gymnasium på Sild, men det vil jeg ikke. Overhovedet ikke. Jeg er glad for at gå i dansk skole, siger Maj Heinrich.

De kender fremtiden

Der bor 50 elever på Ungdomskollegiet. Allan Pedersen er forstander og bor på kollegiet med de unge.

- For de unge jeg har her, beslutter forældrene jo allerede, når de sender deres børn i skole, at de skal flytte hjemmefra som 13- eller 14-årige. Det kan virke skræmmende ikke mindst på forældrene, siger Allan Pedersen.

- Vores vigtigste opgave er at få det til at ligne et hjem. Vi skal have tryghed, en god tone, god mad på bordet og regelmæssige sengetider, og så skal vi have de unge ud blandt de andre fra mindretallet. Det skal være et hjem, og når de unge skal herfra, fælder de da også en tåre, så det bliver et hjem for dem, fortsætter han.