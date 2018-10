13 kommuner får 200 millioner til ældre og handicappede

13 af 14 lokale kommuner får ekstra penge til udgifter til ældre og handicappede borgere

Der er penge på vej til 85 danske kommuner, som står til at tabe på en ny regnemetode i udligningssystemet.

I TV SYD's område er det kun Horsens Kommune, der ikke får ekstra penge de næste to år.

Her vil regeringen afsætte 1,4 milliarder kroner over til de kommuner, der står til at miste penge på grund af en ny måde at opgøre udgifter til ældre og handicappede på.

- Udligningen er blevet mere retvisende, slår økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, (LA), fast. Socialdemokratiet har allerede givet sin opbakning til regeringens forslag.

I Syd- og Sønderjylland får Sønderborg Kommune flest penge, nemlig 38 millioner kroner, mens altså Horsens ingen penge får. Forklaringen på forskellen er ifølge indenrigsministeren, at fordelingen af ældre og handicappede er meget forskellig fra kommune til kommune.

Ialt får de lokale kommuner mere end 200 millioner kroner over de næste to år - se fordelingen her: