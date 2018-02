1300 nye studerende starter på sydjyske uddannelser

Vinterstarten på de videregående uddannelser er i dag. Uddannelsesstederne har optaget mere end 1300 nye studerende.

1. februar er ikke kun den første dag i februar. Det er for en stor gruppe unge også første skoledag.

De syd- og sønderjyske uddannelsesinstitutioner har ved vinterstarten på de videregående uddannelser optaget mere end 1300 studerende. Det svarer til mindre end en fjerdedel af de studerende, som startede på en videregående uddannelse i sommer.

De fleste uddannelsesinstitutioner melder om et optag på størrelse med eller lidt dårligere end sidste vinterstart. Det gør de blandt andet på Erhvervsakademi Lillebælt, hvor de optager lige over 80 studerende mod 104 studerende ved vinterstarten sidste år.

Et godt optag er vigtigt af hensyn til skabelsen af et godt og levende studiemiljø. Leif Bojesen, uddannelsesdirektør, Erhvervsakademi Lillebælt

- 2017 stikker ud som vores klart største optag, når vi kigger tilbage, og vi ser det i et længere perspektiv. I det perspektiv er 2018-vinteroptaget et godt optag, siger uddannelsesdirektør Leif Bojesen fra Erhvervsakademi Lillebælt og fortsætter:

- Et godt optag er vigtigt af hensyn til skabelsen af et godt og levende studiemiljø, og fordi det giver os nogen gode muligheder for at betjene erhvervslivet med gode og kompetente dimittender, når de engang er færdige med deres uddannelse.

TV SYD har spurgt alle uddannelsessteder, hvor mange de optager ved vinterstart. Der må dog tages forbehold for, at nogen uddannelsessteder optager studerende helt op til vinterstarten. Uddannelserne forventer at have det endelige optagstal klar i midten af februar.