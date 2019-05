Coop lukker lager: 137 arbejdspladser forsvinder i Vejen

94 medarbejdere vil blive tilbudt et lagerjob i Odense og en bonus, hvis de fortsætter på lageret til det lukker.

På grund af butikslukninger og for meget lagerplads i Jylland lukker Coop ved udgangen af september sit lager i Vejen. I alt 137 er ansat på lageret, af dem er 94 fastansatte lagermedarbejdere, som vil blive tilbudt et job på Coops lager i Odense.

- De resterende medarbejdere, som primært er ledere eller i administrationen, vil ikke blive tilbudt et nyt job, da vi ikke har ledige relevante stillinger til dem, men vi prøver at hjælpe dem videre og holder individuelle samtaler med dem, siger Nicolaj Boysen, direktør for supply chain i Coop, til TV SYD.

Alt for meget lagerplads

I 2018 lukkede Coop cirka 80 butikker, som ikke gav overskud, og som ikke havde udsigt til at vende udviklingen. Efter lukningen havde Coop for meget lagerplads i det 33.300 kvadratmeter store lager i Vejen, og derfor vælger man at lukke det.

- Vi har et supermoderne og højteknologisk center i Odense, hvor vi har mere kapacitet, end vi udnytter i dag. Derfor vil det være væsentligt mere økonomisk fornuftigt at distribuere varerne derfra fremover, siger Nicolaj Boysen.