14-årig pige atter hjemme efter fire måneders forsvinden

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser torsdag formiddag, at en 14-årig pige, der været savnet siden 1. juni, er tilbage i vante omgivelser og i god behold.

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste den 14-årige pige den 22. juni, da hun havde været væk i mere end tre uger. Hun forlod sin efterskole i Sdr. Bork nord for Nørre Nebel den 1. juni.

Personer tæt på hende har enkelte gange været i kontakt med hende uden dog at vide, hvor hun opholdt sig i de fire måneder, som hun var væk. Flere gange mente vidner at have set hende - bl.a. ved Grindsted og Juelsminde.

Nu er hun altså hjemme igen og i god behold.

- Therese er fundet i god behold. Hun havde søgt ophold hos personer i sin omgangskreds, men er nu hjemme igen. Tak til alle, der har hjulpet, skriver Midt- og Vestjyllands Politi torsdag formiddag på Twitter.

Poltiet giver ikke yderligere oplysninger om pigens færden i de fire måneder, som hun var væk - og sagen er nu lukket.