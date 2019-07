Anmeldelse: 14-årig voldtaget under fodboldturnering

Syd- og Sønderjyllands Politi fik i weekenden to anmeldelser om voldtægt og forsøg på voldtægt af 14-årige piger under Fanø Sommercup.

Kl. 01.53 natten mellem lørdag og søndag fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om en fuldbyrdet voldtægt af en blot 14-årig pige.

Voldtægten skete i skovområdet omkring det sted, hvor Fanø Summercup blev afholdt den 19. og 20. juli,

Lørdag aften kl. 23.15 fik politiet endnu en anmeldelse fra en 14-årig pige, som fortalte, at hun havde været udsat for et voldtægtsforsøg.

Pigen – som havde siddet i skoven for at tisse ikke langt fra fodboldbanerne – blev forsøgt trukket ind mellem træerne af en – for hende ukendt – person, fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi.

Personen forsøgte at trække bukserne af pigen, men det lykkedes hende at sparke sig fri og komme væk.

Gerningsmanden beskrives som:

Mellemøstlig af udseende

25-30 år

175-180 cm, kraftig af bygning, mellemlangt tilbagestrøget sort hår

Iført lyserød t-shirt, og sorte joggingbukser m. hvide striber ned ad benene

Efterlyser vidner

Politiet har ifølge Jacob Ulvedal Andersen, leder af efterforskning i personfarlig kriminalitet ved Syd- og Sønderjyllands Politi undersøgt gerningsstederne for spor, men kan i øvrigt ikke sige mere på nuværende tidspunkt, da man stadig mangler at lave afhøringer i sagerne.

Politiet kan derfor ikke sige, om det er den samme gerningsmand, der har været på spil i de to sager.