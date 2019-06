14-årige Dallas har sin tiptipoldefar fra Ribe på skoleskemaet i USA

I staten New York er Jacob A. Riis fra Ribe en fast del af ottende klassernes pensum i skolen, men herhjemme ved de færreste, hvem han er.

Ottendeklasseseleverne på Vittenbergskolen i Ribe fik i denne uge en historietime noget ud over det sædvanlige.

De fik nemlig besøg af 14-årige Dallas Agnew fra New York, USA, der er tiptipoldebarn til en af Ribes historiske personligheder.

Når ottendeklasseelever i staten New York slår op i historiebøgerne, møder de et ganske dansk navn: Jacob A. Riis. Og for 14-årige Dallas er det noget særligt at have en tiptipoldefar, der er en del af sit lands historie.

- Jeg synes, det er ret sejt, og det synes mine lærere også, siger amerikanske Dallas Agnew til TV SYD.

"Overthere" er Jacob A. Riis’ historie pensum for alle ottende klasser i staten New York.

- Vi lærer om de reformer, som han var med til at indføre. Vi lærer om de parker, han åbnede, da han kom. Og så ser vi en masse af de billeder, som han tog af slummen, siger Dallas Agnew.

Fra New York til Ribe

Mens Jacob A. Riis i sin tid rejste fra Ribe til New York, er Dallas Agnew og hans familie i disse dage rejst fra New York til Ribe for deltage i festlighederne omkring åbningen af Ribes nye museum om netop Jacob A. Riis.

I den forbindelse havde Dallas Agnew forberedt et foredrag, som han tirsdag afholdte for ottendeklasses-eleverne på skolen i Ribe. Og efter foredraget var flere af de danske elever imponerede over dels historien om Jacob A. Riis og ikke mindst den jævnaldrende Dallas Agnews formidling af den.

- Jeg synes, det var spændende. Vi har ikke hørt så meget om ham (Jacob A. Riis), så jeg synes, det var spændende. Og så at han (Dallas) "tør" at komme herover - det, synes jeg, er sejt, sagde Victoria Schelde Mikkelsen fra 8.B på Vittenbergskolen i Ribe til TV SYD lige efter foredraget.

Også for den unge amerikaner var det en god oplevelse af møde de danske elever, der ligesom ham selv går i ottende klasse:

- Jeg synes, det var fedt! Alle virkede rigtig venlige, da jeg præsenterede, lød det fra Dallas Agnew.

Bedste venner med Roosevelt

Selvom Jacob A. Riis har flere bygningsværker og parker opkaldt efter sig i New York, så vækker navnet ikke den store genklang herhjemme – heller ikke i hans egen fødeby Ribe. Men kigger man ned over hans cv, tegner sig hurtigt et billede af en ikke "hr. hvem som helst". Og af selveste Theodore Rosevelt – jeps, den tidligere amerikanske præsident – blev sydjyske Jacob A. Riis ligefrem beskrevet som den "ideelle amerikaner".

Jacob August Riis Født: 3. maj 1849 i Ribe Død: 26. maj 1914 Barndomshjem: Sortebrødregade 3, Ribe Beskæftigelse: Dansk-amerikansk journalist, social reformator, fotograf og foredragsholder Historie: Udvandrede som 20-årig til USA pga. ulykkelig kærlighed

Historien om Jacob A. Riis begynder, da han som 20-årig rejser til "the city that never sleeps". I New York bliver Jacob A. Riis berømt for at dokumentere den sociale nød ved at fotografere og skrive om beboere og leveforhold i slumkvartererne i New York.

- Han tænkte virkelig på, hvordan han kunne forandre den uretfærdighed, han så, siger Lela Riis Agnew, mor til Dallas og tipoldebarn af Jacob A. Riis til TV SYD.

Jacob A. Riis går også hen og bliver bedste venner med Theodore Roosevelt, hvorigennem han får mulighed for at sætte et direkte fingeraftryk på det amerikanske samfund, og derfor betegnes han i dag som en social reformator i New York.

Velkommen ud af glemmebogen

Efter flere år i glemmebogen herhjemme bliver Jacob A. Riis nu vækket til live og får sit eget museum i fødebyen Ribe.

- Han er Danmarks mest berømte udvandrer. Ingen har skabt forandring i sit nye land som ham eller er blevet så kendt og ikke mindst anerkendt. Det må vi godt tillade os at være lidt stolte af, siger museumsinspektør Flemming Just, som i dag indvier det nye museum, der ligger i Jacob A. Riis' barndomshjem på Sortebrødregade i Ribe.

I forbindelse med åbningen er Jacob A. Riis’ efterkommere også i Danmark for at sprede budskabet om den dansk-amerikanske reformator.

- Jeg synes, det er fantastisk, at Jacob omsider får sit eget museum. Jacob skal bare have et museum i Ribe! Med hans historie giver det kun mening, så folk i Danmark og hele verden kan lære mere om ham, siger tipoldebarnet Lela Riis Agnew.

Jacob A. Riis' efterkommere er i Danmark for at sprede budskabet om deres forfar. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Offentlig adgang til museet i weekenden

Museet indvies torsdag eftermiddag af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, som er protektor for museet, og så åbnes dørene for offentligheden på lørdag d. 29 juni.