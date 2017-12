14-årige Peder blev ramt af raket: Nu er han blind på det ene øje

Peder Gejl mistede sidste år synet på sit venstre øje, da han tændte fyrværkeri uden sikkerhedsbriller. Nu lærer han andre børn og unge ikke at begå samme fejl.

Nytårsaften sidste år skulle Peder Gejl og hans kammerat fyre den sidste raket af. Uden varsel eksploderede den.

- Den sprang i luften lige op i ansigtet på os, siger Peder Gejl til TV SYD.

Kammeraten havde sikkerhedsbriller på op slap med en skramme. Det havde Peder Gejl ikke, og han blev kørt med ambulance til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og blev straks overført til Odense Universitetshospital.

Peder Gejl har nu tre procent syn tilbage - ”men det er bare hvidt lys”, som han selv siger.

- Jeg kan ikke se noget på mit ene øje. Jeg har tinnitus. Og så har jeg hovedpine hver dag, så jeg kan næsten ikke koncentrere mig, fortæller han.

Det betyder også, at han aldrig vil kunne få det job, han altid har drømt om.

- Jeg har altid gerne ville være styrmand. Men jeg kan ikke tage navigatøruddannelsen kun med ét øje. Så det bliver jeg aldrig nu, fortæller Peder Gejl.

Cirka tre ud af fire fyrværkeriuheld rammer drenge og mænd i alderen 15 til 35 år, så nu tager Peder Gejl med landbetjenten ud på skoler for at opfordre andre børn og unge til at passe på, når de har med fyrværkeri at gøre.

- Jeg kan stå med tips, regler og alt mulig andet, men når Peder komme på, så bliver der lyttet, og den går rent ind. Det virker, siger landbetjent Chris Gade, der indtil nu har besøgt 12 skoler sammen med Peder Gejl.

Sidste år havde skadestuen i Esbjerg 11 nytårsrelaterede skader - tre af dem var børn. I år har der allerede nu været to børn forbi skadestuen med fyrværkeriskade.