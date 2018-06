14-årige tilbageholdes for at sætte ild på skole

Politihunde fandt to børn, som politiet afhører efter brand.

To børn på 14 år er lørdag aften fanget af politiet, efter der havde været en formentlig påsat brand på en skole i Vejle Øst.

Klokken 20.14 blev politiet alarmeret om en brand i et klasselokale på Børne- og Ungecenter Vejle Fjord. Det er socialpædagogisk institution med egen skole for børn og unge op til 18 år.

Vidner så to personer løbe fra stedet, da der var opstået ild i klasselokalet. Ifølge vidnerne bar de to personer en dunk, muligvis en benzindunk. I første omgang så der udelukkende ud til at være sodskader i klassen.

Hunde fandt børnene

Politifolk med hunde ledte efter gerningsmændene, og hundene snuste sig frem til de to børn, som politiet mener har sat ild til klasselokalet.

Politiet formoder, at børnene har knust en rude for at komme ind, hvorefter de har tændt ild inde i lokalet, ved hjælp af benzin.

Børnene er under den kriminelle lavalder, så derfor skal politiet i aften overdrage dem til enten deres forældre eller til de sociale myndigheder. Vagthavende kan ikke oplyse, om de to børn er elever på Børne- og Ungecenter Vejle Fjord.