142.000 kan stemme: Poul stiller op til usexet valg

På mandag er det sidste frist for de 150.000 forbrugere i energiselskabet EWII at stemme til repræsentantskabet. Se her, hvordan du stemmer.

Post Nord har på det seneste haft travlt i Trekantområdet. Der er dumpet 142.000 breve ind ad brevsprækkerne hos borgerne med en opfordring til at stemme ved valget til repræsentantskabet i energiselskabet EWII. Til sidst kunne jeg næsten ikke holde ud at høre på mig selv, og så tænkte jeg, at nu må jeg tage ansvar. Poul Lorentzen, forretningsudvikler, Kolding Poul Lorentzen fra Kolding er en af 84 kandidater i Kolding Kommune, der stiller op. Han stiller op efter at være blevet lidt træt af at høre sig selv brokke sig. - Til sidst kunne jeg næsten ikke holde ud at høre på mig selv, og så tænkte jeg, at nu må jeg tage ansvar og gøre noget ved det. Jeg udvikler virksomheder til daglig, så måske var det en god idé at stille sine professionelle kompetencer til rådighed, siger han til TV SYD. Hvad er EWII? Energikoncernen TREFOR skifter fra 1. januar 2017 navn til EWII, Energy World Inspired by Innovation

Leverer el, vand, varme og fibernet til 150.000 husstande i Trekantområdet

Bestyrelsen vælges blandt de 120 medlemmer af repræsetantskabet Valgdeltagelsen kommer typisk ikke i nærheden af den til eksempelvis kommunal- eller Folketingsvalg. Ved det seneste valg i 2014 var stemmeprocenten helt nede på 10 procent. Fire år tidligere var den mere end dobbelt så høj - nemlig 22. Ambitionen i år er, at den kommer op omkring de 20 igen. Det handler jo trods alt om ting som el, vand og varme. - Det er jo lidt usexet. Det rangerer jo omkring menighedsrådsvalg. Samtidig er det vanskeligt at forholde sig til. Bare der kommer el ud af væggen og signal på tv'et, så er folk nogenlunde tilfredse. Det er først, når det ikke fungerer, at folk engagerer sig, mener Poul Lorentzen. Det nuværende repræsentantskab har oplevet en turbulent periode i koncernen. Tilbage i juni 2017 fratrådte den daværende direktør, Knud Steen Larsen, sin stilling efter beskyldninger om blandt andet misbrug af sponsorpenge til familierejser. Selvom fratrædelsen ifølge bestyrelsen ikke hang sammen med beskyldningerne, så var repræsentantskabet ude med kritik af ledelsen. - Det er decideret dårlig ledelse, det er der ingen tvivl om. Jeg tror også, det er med til at give en højere valgdeltagelse denne gang. Jeg er så af den holdning, at det tidligere regime har fået tæsk nok. Der er gjort op med det, og nu skal vi kigge fremad, siger Poul Lorentzen. På EWIIs hjemmeside kan man stemme til det nye repræsentantskab. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD Fredsvalg i Vejen I brevet fra EWII er der en personlig stemmekode, og med den kan forbrugerne i Trekantområdets kommuner stemme på en kandidat. I Vejen er der fredsvalg, idet kun syv kandidater stiller op til lige så mange pladser. Derfor er der ikke sendt stemmekoder ud i det område. De i alt 142.000 breve er sendt ud i de fire andre kommuner, hvor det ser helt anderledes ud med antallet af kandidater. I Kolding-kredsen er der opstillet 84 kandidater, men kun brug for 40. I Vejle kredsen skal 57 kandidater reduceres til 39 pladser, mens de 43 kandidater i Fredericia skal kæmpe om 24 pladser. I Middelfart skal der vælges 10, og her er der opstillet 19 kandidater. Sådan stemmer du Find brevet med den personlige stemmekode frem

Gå på EWIIs hjemmeside her

Indtast din valgkode for at stemme

Vælg din kandidat I alt stiller 210 kandidater op til de 120 pladser i repræsentantskabet. 88 af de 210 er nuværende repræsentantskabsmedlemmer. Se dem alle her. De vælges for fire år ad gangen og holder tre ordinære møder om året. Sidste frist for at stemme er mandag den 19. november kl. 16.00. Arbejdsbyrden for medlemmerne af repræsentantskabet begrænser sig til tre årlige møder af ca fire timers varighed. Lav valgdeltagelse Valgdeltagelsen kommer typisk ikke i nærheden af den til eksempelvis kommunal- eller folketingsvalg. Ved seneste kommunalvalg stemte omkring 70 procent af danskerne, men det er overhovedet ikke i nærheden af valget i EWII. Ved det seneste valg til EWIIs repræsentantskab i 2014 var stemmeprocenten helt nede på 10 procent. Fire år tidligere var den mere end dobbelt så høj - nemlig 22. Ambitionen i år er, at den kommer op omkring de 20 igen. Selvom valget ikke fylder så meget i offentligheden, handler det trods alt om ledelsen af en koncern, som sørger for el, vand, varme og internet til langt de fleste borgere i Trekantområdet. Koncernen omsætter for halvanden milliard kroner årligt. Valg 2018 150.000 stemmeberettigede forbrugere

Pris valg: I alt 3-4 millioner kroner

Der er sendt brev ud til 142.000 med unik stemmekode. Pris: Én million kroner

Stemmeprocent: I 2014: 10 procent. I 2010: 22 procent.