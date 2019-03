15-årig sigtes for at dele drabsvideo

Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet en 15-årig dreng fra Esbjerg kommune for deling af drabsvideoen fra Marokko. Drengen er den anden lokale, der nu er sigtet.

Den 15-årige har erkendt at have delt videoen. Han er den anden, som Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet for deling af den omtalte video. Der efterforskes mod flere.

Sigtelsen kommer otte dage efter, at en 16-årig dreng, der er elev på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg, blev sigtet for at have delt samme video. Videoen her blev delt til de øvrige elever i klassen via Messenger, og den 16-årige dreng erkender forholdet.

Optagelsen stammer fra Marokko. Her blev to unge kvinder, en nordmand og en dansker, i december dræbt, da de var på en vandretur i bjergene.

Den 15-årige og den 16-årige kender ikke hinanden og færdes ikke i de samme kredse, og delingen er derfor sket uafhængig af hinanden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Syd- og Sønderjyllands Politi sigter drengene for overtrædelse af straffelovens paragraf 264d, uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder.

Syd- og Sønderjyllands Politi har i forbindelse med efterforskningen sikret en række tekniske beviser. Ifølge en pressemeddelelse fra politiet kan der være flere sigtelser undervejs, da der fortsat efterforskes i flere lignende sager