15-årige Celina har ikke været i skole i tre måneder

15-årige Celina Nielsen begyndte på Ahlmann-Skolen i Sønderborg efter sommerferien ligesom alle de andre børn. Men efter den første uge holdt hun op. Det er nu tre måneder siden, og hun har ikke været i skole siden.

- Jeg havde det ikke særligt godt, for jeg blev sat hen i et hjørne, fra jeg kom til jeg havde fri, fortæller Celina.

Celina er 15 år og bor i Kværs ved Sønderborg. Hun skulle egentlig gå i 9. klasse på Ahlman-Skolen, men det gør hun ikke for tiden, fordi hendes forældre holder hende hjemme.

Celina Nielsen fra Sønderborg har ikke været i skole i tre måneder. Foto: Troels Sørensen

- Det har ikke gavnet vores datter at være på skolen. De har jo ikke kunnet hjælpe hende og give hende den undervisning, som hun har brug for. Skoletilbuddet på Ahlmann-Skolen passer ikke til vores datter, mener Celinas mor, Mona Nedelcu.

Celina gik i en specialklasse, fordi hun har specielle behov og ikke trives i en almindelig klasse.

- Celina har behov for struktur. Hun skal guides gennem dagen, og hun skal have at vide, hvad hun skal lave, fortæller hun.

Ifølge forældrene trives hun ikke på Ahlmann-Skolen og har brug for et nyt tilbud.

Men det vil skolen og kommunen ikke, og forældrene frygter nu, at datteren er på vej til at få en depression.

Kommunen opfordrer til dialog

En flytning er ifølge leder af Børn, Unge og Familieenheden i Sønderborg Kommune, Ditte Randal-Lund, ikke den første løsning, der tyes til.

- Man skal have et godt grundlag for at flytte. For børn med særlige behov kan skoleskift også nogle gange være gift, siger hun til TV SYD uden dog at ville kommentere den konkrete sag med Celina.

Ifølge hende vil samtale mellem parterne være udgangspunktet for at finde en løsning.

- Det allerførste vil være, at man både som forældre og skole investerer det, der skal til for at få den gode dialog om, hvordan man ser tingene på forskellig måde, siger Ditte Randal-Lund.

Celinas mor beskriver datteren som indelukket og ked af det. Hun frygter, at Celina er ved at udvikle en depression.

Ikke Ahlmann-Skolen igen

Selvom Celina har lyst til at komme i skole igen og lære noget, vil hun ikke møde op på Ahlmann-Skolen igen.

- Jeg vil ikke give dem en chance, fordi jeg synes ikke, at de behandlede mig ordentligt, siger hun, mens hun strigler sin hest Oreon, som hun har tilbragt megen tid med de seneste tre måneder.

Celina har ingen diagnose, men har ifølge moderen indlæringsvanskeligheder. Hun har gennemgået nogle tests, bl.a. IQ-test, som viser, at hun fagligt og socialt ikke er alderssvarende.

Der foreligger ingen tal for, hvor mange børn, der oplever det samme som Celina Nielsen. Men i 2018 kortlagde Undervisningsministeriet i en rapport, at 279 danske børn ikke er registrerede i nogen form for undervisningstilbud. Rapporten viste, at det ofte er børn med sociale og psykiske problemer som eksempelvis angst og ADHD, der ikke går i skole.

De 279 børn, der slet ikke gik i skole, fik heller ikke hjemmeundervisning. Undersøgelsen viste, at 475 børn i Danmark bliver hjemmeundervist.