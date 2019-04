15-årige drenge: Vi vil vinde en af verdens største fiskekonkurrencer

Verdens største trollingkonkurrence er skudt i gang på Bornholm. Med er flere syd- og sønderjyder, heriblandt to 15-årige drenge. De går efter at vinde, selvom de er debutanter.

De har fisket sammen i otte år, men det er første gang, at de er med i det, som arrangørerne kalder for verdens største trollingkonkurrence. Selvom de 15-årige drenge Christian Nielsen fra Esbjerg og Victor Kudsk fra Rødding har mange års fiskeerfaring, er det her helt nyt.

- Det her er noget helt andet. Vi er vant til at sidde med fiskestangen i vandet og vente på, at fiskene bider på. Her skal vi jo sejle med grejet i vandet og få fiskene til at bide på, siger Victor Kudsk fra Rødding.

- Og det er ikke let. Der skal noget træning til da. Vi kan det ikke helt endnu, siger Christian Nielsen fra Esbjerg.

I Trolling Master Bornholm gælder det om at fange den største laks. Bådene stævnede for første gang ud i går og varer til på lørdag.

Første laks bed på

Nok er de to drenge nybegyndere i konkurrencen, men de har før fisket i fem meter høje bølger. De har da allerede også haft en enkelt laks på krogen under dette stævne.

- Men den sprang af igen. Desværre, lyder det ærgerligt fra Christian Nielsen.

- Det sværeste er nok, hvordan man skal lægge det hele ud, siger Victor Kudsk og henviser til det fiskegrej, der i denne form for fiskeri skal følge båden. Christian Nielsen supplerer:

- Og hvor dybt man skal fiske, og hvad man skal fiske med.

De to knægte har dog en løsning på den komplicerede form for fiskning.

- Vi snakker bare med de erfarne fiskere, afslører Christian Nielsen.

Drengene har aldrig fisket på den her måde før, og de har fundet ud af, at det kræver træning. Foto: TV 2 Bornholm

Små erfaringer – store ambitioner

Drengene har masser af gå-på-mod, og selvom erfaringerne er små, er ambitionerne store:

- Vi skal have den største, lyder det kækt fra Victor Kudsk med en henvisning til, at de håber at vinde konkurrencen. Han afslører også deres plan for at opnå succesen:

- Vi skal bare være derude i god tid og så vente på, at den kommer, siger han.