Ny hæder: 15-årige Emma vinder europæisk forskerpris

15-år​​​​​​​ige Emma fra Erritsø vinder i Bulgarien specialpris ved EM i videnskab for projekt om musik for mejerikøer.

Emma Weiss Nielsen fra Erritsø vandt tirsdag den europæiske fødevareindustris specialpris med sit science-projekt om musik for mejerikøer. Det foregik ved EM i videnskab i Bulgariens hovedstad Sofia, hvor hun var i konkurrence med 150 andre unge skarpe hjerner fra hele Europa.

Med prisen følger 2.000 euro, svarende til knap 15.000 kroner.

Jeg er så glad og stolt over prisen. Lige nu går jeg mere op i hæderen end pengene. Emma Weiss Nielsen, HTX-elev, Erittsø

Emma fik prisen for, som den første, at påvise at musik i langsomt og vekslende tempo øger mælkeproduktionen hos mejerikøer.

- Jeg er så glad og stolt over prisen. Lige nu går jeg mere op i hæderen end pengene, siger Emma Weiss Nielsen i telefonen til SYD fra en bus på vej hjem fra hædersfesten til hotellet i Sofia.

Først torsdag er hun tilbage i Erritsø og undervisningen på HTX Lillebælt i Fredericia.

Både landmænd og forskere har i årevis vidst at musik i stalden kan øge mælkeproduktionen. Men via en algoritme, som Emma Weiss Nielsen selv har udviklet, har hun fundet ud af præcist, hvordan musikken skal komponeres i tempo og afstand mellem tonerne for at give det bedste resultat for køerne.

Emma kalder sit projekt for ’MUHSIK – et produktionsoptimerende middel.

Den overordnede pris

Ved konkurrencen blev der uddelt tre specialpriser til projekt med fokus på fødevarer. En international fagjury vurderede, at Emmas projekt skulle vinde den overordnede pris.

Prisen gives som en påskønnelse af unge videnskabsfolks research og forskning og som støtte til de unges fremtidige akademiske eller professionelle mål.

- Jeg havde slet ikke regnet med at vinde noget som helst. Jeg var en af de yngste deltagere. De fleste var mellem 18 og 20 år, siger Emma.

Hun blev udtaget til EUCYS, da hun i april vandt den danske finale i juniorrækken i Unge Forskere, som er arrangeret af det nationale naturfagscenter, Astra.