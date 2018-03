15 fængslet efter storstilet aktion mod europæisk narko-ring

15 personer, der torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i en stor narkosag med centrum i Horsens, er alle blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Fremstillingerne gik i gang torsdag morgen og varede hele dagen. Ud over fremstillingerne i Danmark blev en person i Sverige og en person i Holland fremstillet i grundlovsforhør.

14 personer blev onsdag formiddag anholdt i Horsens-området som et led i en stor og koordineret europæisk politiaktion.

De anholdte mistænkes af politiet for at være en del af en stor international narkoring, der har smuglet flere tonshash, som blandt andet er endt i Danmark. Politiet i Spanien, Sverige og Holland har hjulpet til i aktionen.

- Under anholdelserne, der skete præcis klokken 10 ved en koordineret aktion i fire lande, er der gjort nye store fund af hash, så nu sigtes de 18 anholdte for i forening at have besiddet mere end 1.700 kilo hash med henblik på videresalg. Vi har også fundet store pengebeløb, oplyste lederen af Særlig Efterforskning Vest, (SEV), politiinspektør Brian Voss Olsen til TV SYD onsdag.

De fængslede er både mænd og kvinder. Grundsforhørene blev holdt for lukkede døre i Aarhus, hvor pressen og andre tilhørere alene fik mulighed for at overvære oplæsningen af sigtelserne.

Af sigtelserne fremgår det, at politiet mener, at Horsens har været omdrejningspunktet for narko-ligaen, der har forbindelser ud i Europa.

Ifølge sigtelserne er der med udgangspunkt i Horsens opbevaret og transporteret store pengebeløb samt store mængder hash, der er indkøbt og hentet i Holland. Politiet har efter aktionen mod flere adresser i Horsens bl.a. beslaglagt næsten to tons hash og 31 kg kokain og kontanter til et samlet beløb på op mod fire millioner kroner.

