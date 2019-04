150 mødte op for at diskutere ø-planer

Op mod 150 interesserede borgere mødte tirsdag aften frem på Rønshoved Højskole for at sætte deres præg på fremtidsplanerne for Store Okseø

En periode med mislykket forpagtning har efterladt øen med forfaldne bygninger og et større oprydningsarbejde i vente. Men det skal ændres nu. Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen, der ejer øen, havde derfor tirsdag aften inviteret borgerne og interesserede parter til at komme med deres ideer på et borgermøde. Læs også Hjælp kommunen: Hvad skal vi med denne øde ø? - Der kom op mod 150 - og vi måtte hente ekstra stole og kaffekopper, fortalte Aabenraas borgmester Thomas Andresen, (V) efter mødet til TV SYD. Der kom mange spændende ideer frem i aftes. Det var skønt at opleve et medlevende og positivt borgermøde. Thomas Andresen, borgmester, (V), Aabenraa Bygninger fjernes til september En stor del af aftenen gik med at orientere om mulighederne på øen, når der er ryddet op derovre. Det arbejde går i gang til efteråret. I september nedrives og fjernes de mest forfaldne bygninger. 30 af de fremmødte til borgermødet meldte sig til det videre arbejde med at udarbejde en udviklingsplan for Store Okseø. - Der kom mange spændende ideer frem i aftes. Det var skønt at opleve et medlevende og positivt borgermøde, siger borgmester Thomas Andresen. Store Okseø Den ene af to øer, der udgør Okseøerne (tysk: Ochseninseln).

Ligger på den danske side af Flensborg Fjord. Øerne ligger ud for Sønderhav.

Øerne bliver for første gang nævnt i Kong Valdemars Jordebog i år 1231. Øerne blev dengang brugt som græsgange for kvæg.

Store Okseø er 8 hektar stor og har ingen færgeforbindelse til fastlandet.

Øen er ejet af Naturstyrelsen.