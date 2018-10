Grindstedforurening: 150 ventes til møde om sundhedsundersøgelse

Omkring 150 borgere ventes mandag aften at møde op til et informationsmøde om sundhedsundersøgelsen uværende og tidligere Grindsted-borgere.

Region Syddanmark holder i aften den registerbaserede sundhedsundersøgelse, som er sat i gang i Grindsted. Mødet finder sted i Magion.

På informationsmødet vil koncerndirektør Kurt Espersen og afdelingschef Mads Haugaard fra Region Syddanmark kort fortælle om baggrunden for sundhedsundersøgelsen, der er en ren data-undersøgelse.

Læs også Sådan har forureningen i Grindsted udviklet sig

Det vil sige, at forskerne kommer til at se på data og statistikker over sygdomme hos nuværende og tidligere Grindsted-borgere, der allerede er tilgængelige i de forskellige sundhedsregistre.

Derefter vil professor Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed gå i dybden med selve registerundersøgelsen, herunder hvilke sygdomme der indgår i undersøgelsen, og hvordan man går til værks.

Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til sundhedsundersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen er at afdække, om der er en forøget sygdomsrisiko ved at bo eller have boet i Grindsted.

Region Syddanmark har allerede reserveret tre millioner på budgettet næste år til en regulær sundhedsundersøgelse i Grindsted, hvis registerundersøgelsen viser, at der er forhøjet risiko for at blive syg.

Læs også Grindsted-bekymringer skal undersøges og kortlægges