1500 demente går hjemmefra hvert år. Heldigvis vender langt de fleste hjem igen eller bliver fundet i god behold.

Der findes ikke et samlet register over demente, der går hjemmefra. Men i 2017 lavede Alzheimerforening en grundig opgørelse ud fra avisartikler igennem tre år, 2014, 2015 og 2016.

På den måde regnede de ud at 1500 demente hvert år går hjemmefra. For en halv snes om året ender det tragisk.

Dødfundne demente 2014 16

2015 8

2016 5

På statistikken ser det ud som om, der er et fald.

- Men det kan man ikke regne med. Tallene er så små, og vores erfaring siger, at omkring 10 afgår ved døden om året i gennemsnit, fortæller direktøren for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, til TV SYD.

I 2010 blev Serviceloven ændret, så plejecentrene fik mulighed for at give de demente en GPS på. Hvis de altså siger ja. Men ifølge Alzheimerforeningen er GPS´er og alarmer ikke nok.

- Vi ser igen og igen, at bemandingerne er alt, alt for lave. Der skal være personale nok til at holde øje med de demente og til at reagere, hvis det lykkes dem at gå hjemmefra, siger Nis Peter Nissen.

