153 elektriske tandbørster og dyre deodoranter koster udvisninger

Tre rumænske mænd på henholdsvis 19, 25 og 30 år skal tre måneder i fængsel og bliver derefter udvist for organiseret tyveri. De tre blev afsløret efter tip fra en vaks borger.

Retten i Horsens afsagde tirsdag dom over de tre, som alle blev dømt for blandt andet hæleri af diverse varer, herunder 372 cremer og deodoranter samt de 153 el-tandbørster.

Den 19-årige og 25-årige mand blev desuden dømt for tyveri af flere varer, herunder tyveriet af el-tandbørsterne, der blev stjålet fra en dagligvarebutik i Juelsminde. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tyvekosterne havde en samlet værdi på næsten 50.000 kroner.

Et tip fra en vågen borger er den direkte årsag til, at de tre rumænere blev afsløret og varetægtsfængslet tilbage i slutningen af januar måned. Mændene blev anholdt i et sommerhus i Juelsminde tirsdag den 23. januar, da borgeren havde undret sig over en omfattende trafik med mystiske kasser til sommerhuset.

Foruden fængselsstraffen blev de tre mænd også udvist af Danmark med et indrejseforbud på 6 år. De tre mænd skal nu sidde fængslet, indtil resten af straffen er afsonet og udrejsen kan finde sted.

Alle tre dømte modtog dommen på stedet.