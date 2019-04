16-årig dømt for sex-video fra solcenter

Den 16-årige nægter sig skyldig og skal nu overveje, om han vil anke den betingede fængselsdom.

Onsdag blev en 16-årig dreng dømt til 20 dages betinget fængsel for at dele en video på nettet, hvor han selv havde sex i et solcenter med en 15-årig pige. Det skriver JydskeVestkysten.

Sex-videoen er blevet delt på sociale medier, hvilket pigen ikke brød sig om. Drengen nægtede sig skyldig i at have optaget og/eller delt videoen, og han kan vælge at anke dommen.

16-årig ung mand fra Kolding er i dag idømt 20 dages betinget fængsel for at udbrede en sex-video, hvor han havde sex med en 15-årig pige. Den 16-årige nægtede sig skyldig og ville tænke over om dommen skal ankes.#anklager #politidk pic.twitter.com/rQifuD8Vte — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) April 3, 2019

"Hyggevenner"

I retten forklarede drengen, at han ikke havde sin telefon på sig og derfor ikke kunne have optaget videoen eller sendt den videre.

- Jeg har ikke sendt den til nogen. Første gang, jeg så den, var på politistationen, sagde han ifølge JydskeVestkysten i retten.

Drengen erkendte dog, at han havde haft sex med den 15-årige pige. Han fortalte, at de to var "hyggevenner", hvilket indebar, at de ifølge ham havde sex flere gange. Også den dag, videoen blev optaget.