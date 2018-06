Forbrændt til eksamen: Ali har store smerter

Alis eksamen i naturfag endte med forbrændinger på store dele af kroppen. På mandag skal han opereres på Rigshospitalet.

Alis tilværelse ændrede sig pludselig for knap to uger siden. En tilsyneladende harmløs eksamen i 9. klasse endte grueligt galt.

Da han hældte sprit over nogle varme kul i eksperiment i naturfag, gik der ild i hans tøj, nylon træningsbukser og en t-shirt i polyester

- Først kunne jeg ikke se flammer, men så kom de. Ilden ramte mit tøj, og jeg rendte rundt med ild over det hele, fortæller 16-årige Ali Haydar Abdul-Razzaq Mushin fra sin sygeseng på Rigshospitalet i København.

- Censor råbte “ned på jorden”, hvorpå han slukkede ilden med den kittel, som jeg skulle have haft på fra begyndelsen, siger Ali, der netop har afsluttet 9. klasse på Humlehøj-Skolen i Sønderborg.

Alis far er hos ham

Ulykken skete mandag den 18. juni, og de seneste 12 dage har drengen modtaget behandlinger på Rigshospitalet.

- Jeg husker ikke så meget fra selve episoden. Jeg husker kun brudstykker, indtil jeg vågnede på traumecenteret på Rigshospitalet senere samme dag.

Tiden går langsomt i en sygeseng 300 km væk fra venner og dagligdag i Sønderborg, hvor han blandt andet arbejder i Bilka efter skoletid.

- Jeg ligger i min seng og sover meget. Det er svært for mig bare at gå, jeg tisser i en kolbe, fordi jeg ikke kan gå almindeligt på toilettet, siger Ali, der ikke har meget at glæde sig over, fortæller Ali.

- Det er svært for mig at holde humøret oppe. Jeg synes ikke, der noget at være glad for, siger Ali, der dog sætter pris på at have sin far hos sig hele tiden.

Alis far har taget ferie fra sit arbejde i Sønderborg for at være ved sin søns side under indlæggelsen. Han overnatter også på sønnens stue.

Panser af brandsår

Ali er forbrændt over det meste af overkroppen. Der ligger et panser af brandsår fra halsen, ned over maven til en skarp linje ved taljen. Venstre hånd er bundet ind med alle fem fingre i hver deres egen forbinding. Højre arm kan han ikke strække, og på begge lår har han også brandsår.

- Jeg har smerter hele tiden. Selvom jeg får smertestillende medicin, gør det stadig ondt, fortæller Ali, som kan se frem til at skulle opholde sig på Rigshospitalet endnu nogen tid.

Mandag er det nøjagtigt to uger siden, ulykken skete. Her skal Ali opereres. Sund hud fra lårene skal transplanteres til andre steder på hans overkrop. Derefter skal han regne med, at der går endnu 10 dage, før han kan vende retur til Sønderborg.

Minder om episoden

Selvom der lige nu ikke er meget at glæde sig over for den 16-årige Sønderborg-dreng, ser det dog ud til, at han kommer nogenlunde helskindet igennem denne svære periode.

- Lægerne siger, at jeg vil altid have nogle ar, der minder mig om episoden. Jeg får ar fra hustransplantionen, ikke fra brandsårene, forklarer Ali, der skal begynde på Sønderborg Statsskole efter sommerferien.

Krav om mere sikkerhed

Ulykken har medført en indskærpelse af procedurerne på Humlehøj-Skolen. Arbejdstilsynet har med et strakspåbud forlangt, at skolen strammer op om sikkerheden ved eksamenier.

Arbejdstilsynet konstaterer i deres rapport, at forkert håndtering af sprit var skyld i ulykken. Ali havde adgang til en større mængde sprit, end der normalt udleveres i undervisningen.

Når Ali skal til sygeeksamen i naturfag i december, vil han få den rette mængde sprit udleveret af sin lærer. Og iføre sig sikkerhedskittel og sikkerhedsbriller.