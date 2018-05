16-årige Anton får ram på sin første buk: Jeg ryster helt vildt

TV SYD var med en jægerfamilie fra Skærbæk på bukkejagt, da den gik ind onsdag morgen.

- Faldt den?

- Ja!

Der er både stolthed og overraskelse at spore i Merete Callesens svar til sin 16-årige søn Anton Callesen.

- Fuck, hvor er du cool, udbryder hun.

Klokken er 08.38. Mor og søn har været afsted siden klokken fem i morges, og Anton har netop skudt og nedlagt sin første buk.

- Jeg har det godt. Jeg ryster helt vildt i min mave lige nu, siger han og tilføjer, at han ikke havde regnet med at få ram på noget i dag.

Anton Callesen i minutterne efter, han har nedlagt sin første buk. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Var på vej hjem

Faktisk havde Anton givet op og pakket sammen, da en buk pludselig kom til syne. Med mor ved sin side og øjet i sigtekornet hev han aftrækkeren til sig – og ramte plet.

- Jeg er den stolteste mor i verden, siger Merete og laver en lille sejrsdans i græsset.

- Jeg tror faktisk, vi er lige stolte, men Anton er total cool. Jeg kan slet ikke gemme sådan noget – jeg er sådan helt ”wow”. Men jeg ved godt, hvordan han har det. Da jeg skød min første buk, rystede jeg fuldstændig og kunne ikke snakke.

Noget at snakke om i skolen

Hendes familie har gået på jagt i generationer, og hun fik selv jagttegn for 10 år siden, da hun arvede en riffel fra sin onkel.

Også hendes mand går på jagt, og Anton har været med, siden han kunne hænge i sin babysele.

Anton Callesens første succesoplevelse som jæger bliver foreviget. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Den 16-årige er netop blevet en af de omkring 177.000 danskere med et jagttegn, og derfor var i dag første dag, hvor han var på riffeljagt efter buk og ikke skulle nøjes med at se, om mor eller far kunne ramme, men selv fik lov til at skyde.

- Det er en fin buk, konstaterer han og fortæller, at oplevelsen skal deles med klassekammeraterne, når han kommer i skole.

Bukkejagten går hvert år ind 16. maj, når solen står op, og det er traditionelt en dag, mange jægere ser frem til med længsel.

Du kan se hele reportagen fra Antons bukkejagt i aften klokken 19.30 på TV SYD.