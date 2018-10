16 fik fyreseddel hos Landbrugsstyrelsen

16 medarbejdere hos landbrugsstyrelsen i Agustenborg og i Tønder har onsdag fået en fyreseddel.

Det er ikke mere end et par år siden, at stemningen var helt anderledes i top, da regeringen med brask og bram meldte ud, at den ville flytte 370 arbejdspladser i Landbrugsstyrelsen til Augustenborg og 20 til tønder.

For tre uger kom det frem, at der var fyringer på vej i styrelsen.

I dag blev det så meddelt, at 16 af de ansatte i styrelsen, der arbejder i Sønderjylland er blevet fyret. Yderlige ni ansatte i de sønderjyske afdelinger har taget imod en frivillig fratrædelse. Ialt har 71 mistet deres job i Landbrugsstyrelsen

Jeg synes, at det er uanstændigt og temmeligt tåbeligt, det som sker nu. Politikerne burde have forudset, at der ikke var penge nok med til udflyningen. Annette Godsvig Laursen, Formand for HK Stat Sydjylland

- Jeg synes, at det er uanstændigt og temmeligt tåbeligt, det som sker nu. Politikerne burde have forudset, at der ikke var penge nok med til udflyningen, siger Annette Godsvig Laursen, Formand for HK Stat Sydjylland, til TV SYD om dagens fyringer.

Landbrugsstyrelsen står over for en fremtid med færre penge som følge af faldende bevillinger.

Samlet set står styrelsen over for et fald i bevillingen på 18 procent frem mod 2022, og allerede i 2019 reduceres styrelsens bevilling med knap 70 millioner kroner.

Styrelsen har siden maj 2016 haft en afdeling på Augustenborg Slot. Afdelingen blev oprettet som et led i regeringens ønske om at flytte statslige arbejdspladser fra København og ud i landet.