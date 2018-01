162 flygtninge savner en ven i Syd- og Sønderjylland

For at flere skal blive bedre integreret, er der brug for flere danskere, der har lyst til at være ven med en flygtning.

Nye netværk og nye venskaber er, ifølge Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, afgørende for, at flere flygtninge bliver integreret i Syd- og Sønderjylland. Derfor efterlyser de to organisationer lige nu flere danskere, der vil være ven med en af 162 flygtninge, der mangler en ven. Det er både enlige og familier, der står og mangler en dansk ven. Derfor kan danskere melde sig både alene og som familie. - Som frivillige kan man gøre en forskel for flygtninge i deres hverdag. De personlige relationer kan være nøglen til at komme ind i det danske samfund, fortæller Lone Tinor-Centi fra Dansk Flygtningehjælp. Det er flygtninge, der har fået ophold i Danmark og skal bo her, der mangler danske venner. Du kan melde dig til Røde Kors her.