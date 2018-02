17-årig bilist morede sig med at pløje fodboldbane op

En 17-årig bilist og tre jævnaldrende venner morede sig onsdag aften med at køre ræs på en græsbane på Hedensted Stadion, hvor de fik lavet 400 meter hjulspor i grønsværen.

En beboer nær Hedensted Stadion hørte kort efter midnat voldsom motorstøj fra idrætsanlægget og opdagede, at en bil var kørt fast midt på en af de våde græsbaner.

Han alarmerede Sydøstjyllands Politi og blokerede med en bil udkørslen fra stadion, så de unge mennesker ikke kunne slippe ud, hvis det skulle lykkes dem at få deres bil fri.

Det er groft hærværk, som vi heldigvis fik sat en stopper for - og takket være den årvågne nabo fik vi også fat på de unge mennesker. Flemming Lau, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

- Det er både trist og ærgerligt, siger Henrik Lundsgaard, formand, Hedensted IF.

- Ifølge vores patrulje på stedet har de unge lavet omkring 400 meter lange hjulspor på de bløde græsbaner, inden de kørte godt og grundigt fast. Det er groft hærværk, som vi heldigvis fik sat en stopper for - og takket være den årvågne nabo fik vi også fat på de unge mennesker, siger vagtchef Flemming Lau, Sydøstjyllands Politi, torsdag morgen til TV SYD.

Den 17-årige, der sad ved rattet, har kørekort - men da de andre i bilen er jævnaldrende, så har den unge bilist overtrådt kravet om, at han kun må køre med en erfaren bilist ved sin side. Den erfarne bilist skal være 30 år eller ældre. Det koster en bøde på mindst 3.000 kroner at køre bil uden, at en erfaren bilist er med.

I det aktuelle tilfælde kommer så straffen for selve hærværket og dertil et eventuelt erstatningskrav for udgifterne til at reparere skaderne på den kommunalt ejede fodboldbane.

Det er ærgerligt, at der nu skal bruges tid og penge på at rette skaderne op. Henrik Lundsgaard, formand, Hedensted IF

Formanden for Hedensted IF Henrik Lundsgaard er lettet over, at de unge ikke nåede at køre ind på opvisningsbanen og pløje den op også.

- Det er træls nok med en træningsbane - og det er ærgerligt, at der nu skal bruges tid og penge på at rette skaderne op, siger Henrik Lundsgaard til TV SYD, da han torsdag morgen ser på skaderne på Hedensted Stadion.

De fire unge i bilen var alle lokale. De tre er 17 år og en fjerde er 18 år. Der er tale om tre drenge og en pige, oplyser politiet.