17-årig er fængslet for voldtægt i Horsens

Dommer i Horsens ser en begrundet mistanke mod ung fra Østbirk. Han nægter sig skyldig.

En teenager fra Østbirk er mandag blevet varetægtsfængslet, fordi han sigtes for at have voldtaget en ung kvinde i weekenden.

En dommer i Retten i Horsens har besluttet at fængsle den 17-årige i fire uger, oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Han nægter sig skyldig, siger efterforskningsleder Lars Peter Madsen, som dog ikke vil oplyse yderligere om sagen.

Offeret er en ung kvinde på 18 år. Den påståede forbrydelse fandt sted natten til søndag på en adresse i Horsens.

Den 17-årige hulkede ved begyndelsen af retsmødet, hvor flere pårørende var mødt op, skriver Horsens Folkeblad.

Politiet påstår, at han slog kvinden, tog hende om halsen og pressede hende ned på en seng.

Hvad han forklarer, vides ikke. Dommeren besluttede at lukkede dørene til retsmødet.