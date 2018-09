Påvirket 17-årig pige slukkede lyset i boligkvarter

En alkoholpåvirket pige fra Als ramte natten til søndag en transformatorstation med en bil og tog strømmen i et boligområde.

Søndag formiddag startede uden lys for 261 boliger i Vejle, efter en 17-årig kvindlig bilist om natten havde ramt en transformatorstation i Vejle.

Uheldet skete ved Vindingaard Ringvej lidt over klokken 4.

- Bilen kommer i rotation og ender med at bakke ind i transformatoren, siger vagtchef Jørn Lindhardt til TV SYD.

Efterfølgende blev pigen anholdt og taget med på stationen for at få taget blodprøve. Pigen var påvirket af alkohol.

Sammenstødet med tranformatorstationen betød, at boligerne var uden strøm frem til middag.

261 husstande var udenstrøm frem til søndag middag efter uheldet. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Den 17-årige pige fra Als blev søndag morgen løsladt og afhentet af sine pårørende. Hun slap uskadt fra uheldet.

Indtil videre får pigen en bøde for at køre bil uden kørekort. Om uheldet betyder, at pigen ikke kan erhverve sig et kørekort foreløbig, afhænger af hendes promille.