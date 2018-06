17-årig sønderjyde skal i lære hos verdenskendt flygelfabrikant

Ingrid Bonefeld Bladt fra Rødekro er på vej mod drømmejobbet, og vejen dertil er en praktikplads i udlandet. EUC Syd og Dansk Industri håber, at flere vil gøre som hende.

Hun har aldrig haft sløjd i skolen, men hun kommer fra et hjem med klaver, hvor musikken altid har fyldt meget. Da hun i folkeskolen var i praktik hos en violinbygger, tog håndværksdrømmen form.

- Jeg kan godt lide ideen om at skabe noget med mine hænder. Det er jo vildt, hvad man kan gøre med sine egne kundskaber, siger den 17-årige snedkerelev fra EUC Syd.

Til september starter Ingrid Bonefeld Bladt i over tre års lære hos den verdenskendte flygelfabrikant Steinway & Sons i Hamborg. Men for få elever tør tage springet til udlandet, hvis man spørger EUC Syd. De har i år 11 elever, som skal afsted, og skolen arbejder løbende på at få flere elever i praktik i udlandet.

- Vi synes, at det giver dem nogle bedre uddannelser. De kommer ud, de oplever noget andet, de får bedre sprogkundskaber, de får andre kompetencer, og de møder noget andet materiale. De møder måske også nogle firmaer derude, som vi ikke har her i Danmark, siger Lene Bonnen Sandholdt, der er afdelingschef for den internationale afdeling på EUC Syd. Hun bakkes op af Dansk Industri, der også efterlyser, at de unge får erfaringer i udlandet.

- Så får vi jo nogle faglærte hjem, som bringer ny viden med sig fra udlandet. Det er et plus for Danmark, siger erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen fra Dansk Industri.

Men for mange er det et stort skridt at sige farvel til trygheden, vennerne og familien i så lang tid. Ingrid Bonefeld Bladt var selv tæt på at få kolde fødder, da hun stod og skulle vælge.

- Det begyndte at gå op for mig, at jeg skulle flytte, med alt hvad det indebar. Men mine forældre har været rigtig støttende, så nu prøver jeg. Og hvis det ikke går, så kan man i hvert fald ikke sige, at jeg ikke prøvede!