17-årig trodser trusler fra røvere

Fredag aften blev en 17-årig ung mand truet med kniv og frarøvet sin knallert. Han blev efterfølgende truet til at holde mund om røveriet.

En tur på knallert fredag aften udviklede sig til den dramatiske side for en 17-årig mand. Da han kørte over Kong Christian den X’s bro i Sønderborg blev han truet af to drenge. De to drenge på 13 og 15 år truede den 17-årige med en 15 centimeter lang kniv til at udlevere sin knallert.

- De forsøgte også at true den 17-årige til at holde mund om episoden, for ellers ville de komme efter ham igen, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchefen fortæller, at den 17-årige mand genkendte de to drenge med 100 procents sikkerhed, og derfor kunne politiet anholde de to drenge.

Da en af dem er under 15 år bliver hans sag nu håndteret af kommunen. Begge drenge er løsladt igen.