Voldsom ulykke: 18-årig bilist forsøgte at undvige hare

En hare var natten til søndag årsag til en alvorlig ulykke, hvor fem unge væltede rundt i en bil ved Sønderborg.

Ulykken skete kort efter klokken 04 på Omfartsvejen ved Sønderborg, hvor en bil med fem lokale unge i alderen 16 til 18 år kom i slyng og væltede rundt på taget.

Da den 18-årige bilist ville undvige, kom køretøjet i slyng og væltede. Ole Aamann, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Tre af de unge blev kvæstet ved ulykken, mens de sidste to slap med forskrækkelsen.

En 16-årig passager blev så hårdt medtaget, at det var nødvendigt i akuthelikopter at flyve vedkommende til behandling på Odense Universitetshospital, mens de to øvrige kvæstede blev kørt til sygehuset i Aabenraa.

- Den voldsomme ulykke skyldes, at en hare løb ud foran bilen med de fem unge mennesker - og da den 18-årige bilist ville undvige, kom køretøjet i slyng og væltede, oplyser vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Ingen mistanke om spritkørsel

Vagtchefen fortæller også, at der ikke er grund til at tro, at den unge bilist var påvirket af spiritus eller stoffer.

Omfartsvejen var lukket i begge retninger mellem Banegårdsgade og Hesselvej frem mod klokken 8 søndag morgen, mens der blev lavet tekniske undersøgelser og ryddet op på ulykkesstedet.