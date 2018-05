18-årig dømt for voldtægt til skolefest

En 18-årig mand er blevet idømt fængel og betinget udvisning af Danmark for voldtægt af en 17-årig kvinde.

En 18-årig mand er blevet dømt skyldig i voldtægt begået mod en 17-årig kvinde, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden skete ved en skolefest på Produktionsskolen i Kolding den 1. marts i år. De to var begge elever på skolen, og gik på et tidspunkt ud for at ryge en joint sammen.

Den 17-årige kvinde har forklaret, at den 18-årige slog hende i hovedet, så hun fik næseblod, hvorefter han holdt hende for munden, trak bukserne af hende og gennemførte samlejet.

Kvinden anvendte tampon på tidspunktet, og herpå er der fundet spor af sæd, som med største grad af sandsynlighed stammer fra den 18-årige.

Den dømte nægter, at de havde samleje. Han forklarer, at de kyssede gensidigt, at han stak fingre op i hendes skede, og at hun gav ham oralsex.

Dommen

Retten i Kolding fandt den 18-årige skyldig i voldtægt, og idømte ham 2 ½ års fængsel. Han blev dømt på baggrund af kvindens forklaring, sæden på tamponen samt vidneforklaringer.

Den 18-årige, der er statsborger i Congo, blev desuden betinget udvist af Danmark.

Anklagemyndigheden lagde op til en ubetinget udvisning. Men ifølge retten ville det være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Retten lagde vægt på tiltaltes alder samt tilknytning og integration i Danmark, da han har boet i landet i 15 år og kom hertil som barn.

Den 18-årig modtog dommen og blev fængslet.