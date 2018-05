18-årig tiltalt to år efter voldsomt overfald i park

Mandag blev en 18-årig tiltalt for et overfald på en 16-årig tilbage i 2016. Manden nægter sig skyldig

Omkring klokken halv fem om morgenen den 15. juli for to år siden bankede det på døren i et hus på HC Petersensvej tæt ved Legeparken i Kolding.

På den anden side af døren lå 16-årige Jonas Andersen - blodig og næsten nøgen.

Nu er en 18-årig mand tiltalt for forbrydelsen ved Retten i Kolding. Det skriver JydskeVestkysten.

Den 18-årige er tiltalt for at have slået og sparket Jonas Andersen adskillelige gange, så han fik blødninger under den bløde hjernehinde, skader omkring øjnene og flere løse tænder.

Ifølge JydskeVestkysten fortalte Jonas Andersen selv i retten, at han ikke husker, om den tiltalte slog, men at han husker at have hørt hans stemme under overfaldet.

Den 18-årige, der er tiltalt for yderligere 33 forhold, nægter sig skyldig. Sagens forventes afsluttet den 6. juni.