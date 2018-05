18-årige Asbjørn skyder råger - efter aftale med kommunen

Råger larmer og sviner - ofte til stor irritation for mennesker. Derfor tillader flere kommuner en regulering af bestanden, også selvom fuglen er fredet.

18-årige Asbjørn Christiansen er med sin far Carsten Christiansen med på sin første rågejagt i skoven ved hovedvejen ved Hedensted.

Han har været på jagt efter råger, siden han var barn, men i dag er det første gang, han selv må skyde.

- Det er en stor drøm, der er gået i opfyldelse, fortæller Asbjørn Christensen til TV SYD.

Rågen bor ofte i store kolonier med op til 700 reder, og den skriger og sviner - noget, der irriterer rigtig mange mennesker, som bor tæt op ad en rågekoloni.

Det er egentlig en fredet fugl, som man ikke må jage, men Naturstyrelsen har givet tilladelse til, at man må skyde rågeunger mellem den 1. maj og 15. juni.

Rågejagt kræver gode øjne. Man skal nemlig kunne spotte en rågeunge hele 15 meter oppe i et træ og være i stand til at ramme den med en haglkugle. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Selvom det er første gang, Asbjørn Christensen selv skal skyde råger, ved han, hvad der skal til for at lave en fuldtræffer - nemlig tålmodighed.

- Når man først har brugt 10 - 15 minutter på at spotte en unge højt oppe i et træ, så er det fedt, når man også kan ramme den, siger han.

Asbjørn og hans far Carsten Christiansen jager rågerne for at være med til at regulere bestanden, som i Danmark nærmer sig de 100.000 fugle.

Og rågerne går ikke til spilde. Et rågebryst er en delikatesse - også for familien Christansen.

- Jeg spiser den meget gerne i flødesovs, smiler Carsten Christiansen.