Politikere i krydsild: 18-årige Emma frygter for sin SU

Emma Christiansen er studerende, har to jobs og har arbejdet siden hun var 13 år. Nu skal hun stemme for første gang - derfor har hun et spørgsmål til politikerne.

Emma Christiansen er 18 år og skal 5. juni stemme til et folketingsvalg for første gang.

- Jeg glæder mig. Det er spændende, siger hun, da TV SYD møder hende i Borgen Shopping i Sønderborg.

I forbindelse med optagelserne til programmet "Valget i virkeligheden" har TV SYD-vært Henrik Skovgaard taget to politikere med, som vælgerne kan stille spørgsmål til - og det vil Emma Christiansen gerne.

SU'en er vigtig for alle

Emma Christiansen er studerende og på SU. Hun vil derfor gerne høre de to politikere - folketingsmedlem Lotte Rod fra Radikale Venstre og folketingskandidat Steen Holm Iversen fra Liberal Alliance:

- Synes I, at SU'en er for høj?

Emma Christiansen bor i Vollerup, men er på vej til arbejde i Borgen Shopping for at tjene lidt ekstra til SU'en.

Se mødet på tv Vælgerne møder politikerne i TV SYDs program ”Valget i virkeligheden” i søndagens 19.30-udsendelse. Her får vælgerne mulighed for ansigt til ansigt at stille politikerne spørgsmål, som interesserer netop dem. Du kan se fire andre programmer i serien i TV SYD Play eller streame dem på www.tvsyd.dk. Se mere

Hun har ikke bare ét, men to jobs ved siden af HHX-studiet, men hun er også vant til at arbejde for sine penge. Allerede som 13-årige gik hun med reklamer. Alligevel mener hun, at det er vigtigt, at alle kan få SU:

- Det kan være svært at få et job, når man er fyldt 18 år. Arbejdsgiverne vil have unge under 18 år, da de er billigere i drift. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at man får SU uanset, om man er hjemmeboende, hvad forældrene tjener og andre argumenter imod, siger hun.

Politiker til politiker: - Det tror jeg ikke på

Steen Holm Iversen fra Liberal Alliance lægger ud med at svare på Emma Christiansens spørgsmål.

- Vi synes ikke, at SU'en er for høj. Hvis vi endelig skal pille i SU'en, så vil vi kigge på de cafépenge som hjemmeboende studerende får. Sandheden er jo, at vi har et meget, meget, meget, meget, meget luksuriøst niveau for SU'en i det her land. Men vi har ikke planer om at pille så meget i den, siger spidskandidat Steen Holm Iversen fra Liberal Alliance.

Men det er radikales Lotte Rod ikke enig med Steen Holm Iversen i:

- Jo, I har da. I vil da afskaffe den for de hjemmeboende, siger hun.

- Vi har sagt, at vi gerne vil drøfte det. Vi har ikke konkrete planer om at rulle SU'en tilbage, svarer Steen Holm Iversen fra Liberal Alliance.

- Det tror jeg ikke på, siger Lotte Rod og fortsætter:

- Jeg tror, at vi får store diskussioner om det her. Jeg synes, at det er vigtigt, at man får SU både som hjemmeboende og udeboende.

Liberal Alliance overrasker Emma

For Emma Christiansen betyder den økonomiske politik meget, og hun blev noget overrasket over svarene:

- Jeg blev overrasket over svaret fra Liberal Alliance. På mig lød det som om, at de overvejer at pille ved SU'en for hjemmeboende, og det, mener jeg, er forkert, siger hun.

Mødet med politikerne har derfor sat tankerne i gang.

- Jeg overvejede faktisk at stemme på Liberal Alliance, men nu må jeg lige overveje det en ekstra gang, siger hun.