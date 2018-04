19-årig fængslet for at have sat ild til hal

I januar blev en brand påsat i Fladhøjhallen. Nu er 19-årig dømt i sagen.

En 19-årig mand fra Rødekro er idømt et år og tre måneders fængsel og fængsles straks for en række hærværksforhold i Aabenraa.

Han blev desuden dømt for at have sat ild til inventar i Fladhøjhallen i Rødekro.

Branden blev påsat tilbage i januar 2018.

Her opdagede medlemmer af triatlonklubben i Rødekro IF, at en dør var brudt op ind til Fladhøj Idrætscenter. Hallen var fyldt med røg og medlemmerne gik straks i gang med at sprøjte med vand og kulsyreslukker.

Brand og Redning Sønderjylland kom til stedet og fandt en brændende måtte midt på gulvet. Branden blev hurtigt slukket. Havde den fået fat i gulvet, kunne branden have bredt sig og skabt store ødelæggelser.

Tre af triatleterne blev sendt på sygehuset for at blive undersøgt for røgforgiftning. De var dog hurtigt hjemme igen.

