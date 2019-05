Dødsbrand: 19-årig nægter sig skyldig i drab

Den 19-årige tysker, der er sigtet for drab på en mand i Blåvand, er blevet varetægtsfængslet i to uger. Han nægter sig skyldig.

Den 19-årige tyske mand, der er sigtet for manddrab i Blåvand, er ved Retten i Esbjerg blevet varetægtsfængslet i to uger frem til den 13. juni. Manden nægter sig skyldig, men kærede ikke fængslingen.

Den unge tysker er tiltalt for at have dræbt en 61-årige mand i hans hjem på Bytoften i Blåvand. Drabet skete i tidsrummet mellem midnat og klokken 03.11 om natten til tirsdag den 28. maj.

Ifølge JydskeVestkysten døde manden efter flere slag i ansigtet inden, der blev sat ild til huset.

I branden omkom også en 85-årig kvinde. Hun døde af kulilteforgiftning.

De to omkomne boede i huset, men det lykkedes først onsdag for politiet at identificere dem med sikkerhed.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og derfor er det endnu sparsomt med oplysninger om sagen. Politiet ville ikke komme med yderligere oplysninger, da efterforskningen stadig er i fuld gang, siger vicepolitinspektør Jacob Ulvedal Andersen til TV SYD.

Politiet er i området, hvis folk vil snakke

Fredag vil der fortsat være politi i Blåvand - både i forbindelse med efterforskningen af dødsbranden - men også for at tale med beboere og turister i området.

- Vi har selvfølgelig stor forståelse for, at folk er rystede over den tragiske oplevelse, så derfor vil vi i morgen (fredag red.) have betjente i området, som man kan henvende sig til, hvis man vil snakke, siger vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands politi, Jacob Ulvedal Andersen til TV SYD.

Politiet hører fortsat meget gerne fra vidner, der har hørt eller set noget i forbindelse med dødsbranden, og man kan enten ringe 1-1-2 eller kontakte politiet på stedet, hvis man har oplysninger i sagen.