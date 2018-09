20-årig løsladt efter trusler om skyderi på skole

Den 20-årige mand, der i formiddag blev anholdt på EUC SYD i Aabenraa efter trusler om skyderi, er nu afhørt og løsladt.

Den 20-årige mand forklarede, at han var blevet irriteret på nogle bestemte personer på skolen. I den forbindelse lod han sit temperament løbe af med sig og sagde til nogle andre, at han ville skyde de personer, og at det ville ske på skolen, forklarer Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han havde under ingen omstændigheder tænkt sig at føre sine trusler ud i livet. Han er da heller ikke fundet i besiddelse af våben, der ville kunne bruges til et skyderi, siger Politiet.

Derfor vil den 20-årige blive løsladt efter afhøring. Han er dog fortsat sigtet for trusler på livet.

Det begyndte i morges ved ni-tiden

Den 20-årige var i morges på vej til undervisning sammen med en større gruppe elever og nogle lærere. Han kom op at skændes med en lærer om sit fravær og blev så ophidset, at han truede med at skyde navngivne lærere.

Politiet blev straks alarmeret, og fire civilklædte betjente anholdte den 20-årige, og anholdelsen foregik uden dramatik.

Politiet oplyser, at den 20-årige ikke havde våben på sig.