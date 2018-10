20-årig har meldt sig selv i voldtægtssag

To timer efter at Sydøstjyllands Politi tirsdag offentliggjorde fotos af en ung mand, som mistænkes for voldtægt i en park i Horsens, har 20-årig kontaktet politiet.

Ved middagstid offentliggjorde politiet fotos af en ung mand, der er mistænkt for at have voldtaget en 37-årig kvinde i Rådhusparken i Ribersgade i Horsens natten til søndag den 14. oktober.

Der gik to timer, så ringede en 20-årig mand fra Horsens og fortalte, at han var manden på de offentliggjorte overvågningsfotos. Henrik Wulff, politikommissær, Sydøstjyllands Politi

- Der gik to timer, så ringede en 20-årig mand fra Horsens og fortalte, at han var manden på de offentliggjorte overvågningsfotos. Han har også erkendt at have været i kontakt med den 37-årige kvinde i nattelivet. Hvordan han stiller sig til vores sigtelse, skal vi i eftermiddag afhøre ham om, da han nu er her på politigården, siger politikommissær Henrik Wulff, Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Voldtægten blev anmeldt klokken 03.32 søndag den 14. oktober.

Ud fra overvågningsfotos og den 37-årige kvindes forklaring kunne politiet konstatere, at hun havde været i kontakt med en ung mand på flere værtshuse i Horsens.

Klokken 02 talte kvinden med den samme unge mand foran Zwei Grosse Bier Bar.

Kort efter gik kvinden og den unge mand fra stedet i retning mod Nørregade og Graven. Undervejs snublede den 37-årige kvinde. Den mistænkte hjalp hende op. De gik arm i arm. Halvanden time senere indløb anmeldelsen fra Rådhusparken, hvor en kvinden have bedt en forbipasserende om hjælp.