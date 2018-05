20-årig på livsforandrende vandretur

20-årige Jonathan Hørlyck forlod i dag Kolding – til fods – med rygsæk og uden sociale medier. De næste to år vil han vandre Europa rundt.

Der var kram – og flere kram – og et glas champagne, da familie og venner i dag mødte op på Broagervej i Kolding for at sige farvel og på gensyn til 20-årige Jonathan Hørlyck. Han tog i dag tog de første skridt ud på dét, han forventer, bliver en to år og 8.500 kilometer lang vandretur gennem Europa.

Jonathan Hørlyck blev færdig med gymnasiet i 2017, og han har siden sparet op til sit livs vandretur. En vandretur, som på alle måder bliver en udfordring.

- Normalt er jeg hver eneste dag omgivet af familie, kammerater og venner, så det med at jeg skal være alene, det bliver en udfordring for mig, siger Jonathan Hørlyck til TV SYD, inden han tager rygsækken på ryggen med kurs mod Europa.

Mens de fleste af hans jævnaldrende formentlig går i gang med uddannelser, vender Jonathan Hørlyck – for et par år – ryggen til det danske uddannelsessystem for at tage ud på sin helt egen dannelsesrejse.

- Jeg tror, jeg kommer til at opleve en stor mental udvikling ved at gøre det her. Jeg tror, jeg kommer til at udvikle mig meget som person – det håber jeg – og jeg håber, jeg får nogle fede oplevelser og kommer til at møde nogle sjove mennesker undervejs, siger Jonathan Hørlyck, som er sikker på, han vender hjem fra sin rejse som en anderledes person end dén, han er i dag.

Skal leve for 80 kr. om dagen

Jonathan Hørlyck regner med at gå 15-20 kilometer hver dag. Han har 80 kroner om dagen at leve for, men vil forsøge at klare sig for 60, så han har lidt til uforudsete udgifter.

For at kunne gøre det, er det planen, at han vil ”skralde” supermarkedernes affaldscontainere undervejs, så han slipper for at bruge for mange penge på mad.

Rygsækken er også pakket, så han kan overnatte gratis i det fri:

- Jeg har alt fra telt til liggeunderlag til plast, tandbørste, en dagbog jeg kan skrive i, en powerbank, en sovepose og et lille gasblus i rygsækken, fortæller Jonathan Hørlyck, mens venner og familie venter på at sende ham af sted. Sociale medier tager han dog ikke med på turen. Han vil have plads til at opleve den verden, han møder.

Hans plan er at komme ud og se det ”rigtige” Europa - ikke "turist-europa". Derfor vil han undgå de større byer. Og selvom han har planlagt en rute, så er det ikke sikkert, han følger den.

- Planen er, at jeg er væk halvandet til to år. Men hvis jeg på et tidspunkt er mentalt færdig med rejsen, så er det ikke umuligt, at jeg beslutter at vende hjem, inden den planlagte tid er gået, siger han til TVSYD.

Og så står den på flere kram inden Jonathan Hørlyck svinger rygsækken på nakken og går sin ensomme gang ned ad Broagervej. På vej ud mod nye eventyr og erkendelser.