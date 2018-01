20-årig sigtet for forsøg på manddrab i frisørsalon

En 20-årig mand fra Esbjerg er ved et grundlovsforhør lørdag middag fængslet i fire uger i forbindelse med et skyderi i en frisørsalon fredag aften

En 20-årig mand er ved retten i Esbjerg fængslet i fire uger sigtet for forsøg på manddrab. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre lørdag middag ved retten i Esbjerg.

Fredag aften var der en skudepisode på en frisørsalon på Ingemanns Allé i Esbjerg - to hætteklædte mænd trængte ind i salonen og den ene affyrede et skud mod en person i salonen. Ingen blev dog ramt - og efter episoden flygtede de to mænd i en bil.

Senere på natten blev den ene af de formodede gerningmænd anholdt på en adresse på Stengårsvejs i Esbjerg.

Under forhøret nægtede manden sig skyldig og kærede beslutningen om varetægtsfængling.

Skyderiet har efter alt at dømme forbindelse til den igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej i Esbjerg.

Det er femte gang på mindre end et halvt år, at Esbjerg oplever skyderier mellem de to grupperinger.

Politiet efterforsker fortsat intensivt på sagen og har øget patruljeringen i kvarteret.

