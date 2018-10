20-årig voldtægtssigtet mand blev løsladt

Efter et grundlovsforhør ved Retten i Horsens onsdag formiddag blev 20-årig voldtægtssigtet mand løsladt.

Den 20-årige mand meldte sig selv tirsdag to timer efter, at politiet havde offentligjort fotos af en ung mand, der var mistænkt for at have voldtaget en 37-årig kvinde i Rådhusparken i Ribersgade i Horsens natten til søndag den 14. oktober.

Han erkendte umiddelbart at have været i kontakt med den 37-årige kvinde i nattelivet, oplyste politikommissær Henrik Wulff, Sydøstjyllands Politi, tirsdag eftermiddag til TV SYD på et tidspunkt, hvor den 20-årige endnu ikke var afhørt i detaljer.

Onsdag formiddag blev han fremstillet i et lukket grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig i at have voldtaget den 27-årige kvinde.

Dommeren vurderede, at grundlaget for en varetægtsfængsling var ikke opfyldt og løslod den 20-årige, oplyser anklager Anja Langeland, Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Voldtægten blev anmeldt klokken 03.32 søndag den 14. oktober.

Ud fra overvågningsfotos og den 37-årige kvindes forklaring kunne politiet konstatere, at hun havde været i kontakt med en ung mand på flere værtshuse i Horsens.

Klokken 02 talte kvinden med den samme unge mand foran Zwei Grosse Bier Bar.

Kort efter gik kvinden og den unge mand fra stedet i retning mod Nørregade og Graven. Undervejs snublede den 37-årige kvinde, og den mistænkte hjalp hende op, hvorefter de gik videre arm i arm. Halvanden time senere indløb anmeldelsen fra Rådhusparken, hvor kvinden havde bedt en forbipasserende om hjælp.