20-årige Jannich skal sejle jorden rundt

Den 8. august stævner Jannich Siebert ud fra Kolding Havn, og så begynder en tre år lang rejse på det åbne hav.

Mange unge tager i dag et sabbatår, hvor de tager ud at rejser et par måneder eller lignende. Forestil dig så at tage tre sabbatår - og så på havet?

Det er, hvad 20-årige Jannich Siebert fra Kolding har valgt at gøre. Den 8. august stævner han ud fra Kolding Havn, og så begynder han en jordomrejse på tre år.

- Der er mange, der synes, at jeg skal tage mig en uddannelse, men jeg har den optik, at det er dumt ikke at kaste sig ud i noget, og det er en langt større uddannelse at opleve verden end at fortælle bøger, fortæller Jannich Siebert til TV SYD.

Trods udfordringer går det alligevel

Med sig har Jannick fire besætningsmedlemmer, som bliver skifter ud gennem årene, og de første tre måneder er hans mor med, der ejer båden sammen med sin søn.

- Vi har snakket om at gøre det her så mange gange, så jeg solgte mit hus, og jeg købte den her båd. Bagefter fik jeg så tid til at tænke over, hvad det var, vi havde gang i, fortæller Bettina Siebert, der til dagligt er tandtekniker i Kolding.

Turen har været under planlægning i et år, og livet på båden har allerede budt på udfordringer.

- Der er altid op- og nedture. I vinters var der nogle ting, der ikke virkede her på båden, men man finder altid ud af det, siger Jannich Siebert.

Nu er mor og søn snart klar til at tage afsted mod det åbne hav.