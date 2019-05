2.000 elever byggede bro til erhvervsuddannelserne

Flere unge på efterskoler er interesserede i en erhvervsuddannelse. Det viser et projekt fra 'efterskole til erhvervsskole', som har kørt de sidste to år.

Politikernes mål er at 25 procent af alle, der går ud af 9. og 10. klasse i 2020, skal vælge en erhvervsuddannelse. I 2018, hvor projektet fra 'E2E' ('efterskole til erhvervsskole') begyndte, var det kun 19 procent, der tog den uddannelsesvej.

Og projektet har øget de unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse, mener Karin Skjødt, leder af projektet 'E2E'.

Projektet afsluttes i dag med en konference på IBC Innovationsfabrikken i Kolding, hvor der blandt andet har været 85 elever fra efterskolerne IBO Award, som skulle konkurrere mod hinanden med de ideer, de har arbejdet med i brobygningsforløbet.

De 2.000 elever har alle været i brobygning på virksomheder, hvor de har skullet udvikle egne ideer og efterprøve dem i virkeligheden.

- Det viser sig, at efterskoleeleverne har fået mere lyst til at tage en erhvervsuddannelse, og vi ved, at mange af dem har fået øjnene op for den store faglighed, der eksisterer på fagskolerne, siger Karin Skjødt.

16 efterskoler og 11 erhvevsskoler har deltaget i projektet, som Uddannelsespuljen i Region Syddanmark har støttet med 3,2 millioner kroner.