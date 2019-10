2.000 gik 140.0000 kroner hjem

2.000 gå-glade gik lørdag i Kolding 140.000 kroner ind til SOS Børnebyerne og Hjerteforeningen ved dette års Ecco Walkathon.

I år er det 20. år i træk, at Ecco Walkathon finder sted i Danmark, og Kolding var den fjerde og sidste by, som begivenheden fandt sted i.

Tilbage i slutningen af 1990’erne ønskede Eccos grundlægger Karl Toosbuy at skabe et arrangement for folk, som gerne ville gå. Ecco har hjemsted i Bredebro ved Tønder.

Det blev startskuddet til Ecco Walkathon, der i år ”går en forskel” for 20. år i træk sammen med tusindvis af danskere.

Ligesom de forgangne år handler Ecco Walkathon om, at deltagerne "går penge ind med fødderne". For hver kilometer deltagerne går, donerer Ecco 7,50 kroner til enten Hjerteforeningen eller SOS Børnebyerne.

2.000 gå-glade mødte løtdag op i Kolding og tjente ved deres motion og samvær 140.000 kroner ind til SOS Børnebyerne og Hjerteforeningen ved dette års Ecco Walkathon.