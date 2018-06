21-årig amerikaner anholdt og sigtet for voldtægt

En 21-årig amerikansk statsborger vil mandag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Han sigtes for voldtægtsforsøg i Haderslev.

Manden er sigtet for tidligt søndag morgen at have forsøgt at voldtage en 19-årig pige på Hiorth Lorenzens Vej i Haderslev. Han blev anholdt søndag aften.

Det lykkedes den 19-årig kvinde at sparke sig fri, da hun blev overfaldet tidlig søndag morgen, mens hun var på vej hjem fra en bytur.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret.

Søndag oplyste politiet, at gerningsmanden trak kvindens trusser af og befamlede hende, før hun havde held til at sparke ham og slippe væk.

Den 19-årige kunne ud over et godt signalement oplyse, at overfaldsmanden talte engelsk med tydelig amerikansk accent.