21-årig kører ind i lade

En 21-årig mand kørte lørdag eftermiddag ind i en lade. Uheldet skyldes formentlig blæst.

En 21-årig mand mistede lørdag eftermiddag herredømmet over sin bil og ramte et udhus. Vagtchef ved Syd-og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard, fortæller, at uheldet formentlig skyldes blæsten.

- Han kommer kørende med 90 km/t, og på grund af kraftig blæst rammer han hjørnet af et udhus, siger vagtchef Søren Strægaard.

Ifølge vagtchefen er den 21-årig kommet til skade men ikke livstruende.

Uheldet skete på Kabdrupvej ved Bjerning nord for Haderslev.